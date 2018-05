Geslagen vrouw zit naast man op beklaagdenbank 28 mei 2018

Een opvallend zicht voor de strafrechter in Veurne. Een vrouw die meermaals afgeslagen werd door haar partner ging zonder schroom naast hem op het beklaagdenbankje zitten. Zonder schroom. "Want ik heb hem vergeven en wil hem steunen", sprak ze. Nochtans diende ze al driemaal klacht in tegen hem. "Op 8 april 2017 ging de politie langs na een nachtelijke ruzie. T.D. was dronken en had zijn vrouw een zware vuistslag toegediend. Elke dronkenschap van de man eindigt met ruzie en dat eindigt in slagen. Op 7 en 8 oktober werd ze meermaals geslagen, toen hij een weekend naar huis mocht, vanuit zijn begeleiding. Ik vorder 6 maanden en 600 euro boete", sprak de procureur. "Ik neem nu antabuse en laat me goed begeleiden. Er is nu geen sprake van geweld meer", sprak T.D., die hoopt op de opschorting onder voorwaarden. Vonnis op 22 juni. (JHM)