Geslaagd voorproefje van Festival aan Zee 27 april 2018

Met ruim 2.600 verkochte tickets zat de tent van het Badfestival gisteren op het strand van De Panne helemaal vol. The Lions Club organiseert dat evenement elk jaar voor mensen met een beperking. Leerlingen van twaalf middelbare en hogescholen gaven vijftien workshops voor de festivalgangers. De Panne is helemaal klaar voor het Festival aan Zee. "Met Regi als headliner richten we ons zaterdag naar een jonger publiek", zegt organisator Jeroen Verdonck van vzw Folkfestival Dranouter. "Zondag is het uitkijken naar onder meer Isabelle A en Bart Peeters. Het speeldorp en de festivalkermis zullen menig kinderhart sneller doen slaan. Lokale jeugdverenigingen en gemeentediensten werken hun animatie uit rond het thema 'diep in de zee'. Nieuw dit jaar zijn de herbruikbare bekers voor alcoholische dranken en de inzamelpunten voor sigarettenpeuken." Info: www.festivalaanzee.be. (GUS)