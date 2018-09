Gemeenteschool geeft dit jaar les op 3 locaties 04 september 2018

De 208 kleuters en leerlingen van de gemeenteschool De Leerplaneet in Adinkerke zullen dit schooljaar op drie locaties les volgen door de grote bouwwerken die er aan de gang zijn.





"Op het Kerkplein staan er zes containers waar het eerste, derde, vierde en vijfde leerjaar les volgen. Daar is ook mijn bureau en dat van de administratie", zegt directeur Bart De Waele. "Er kunnen ook kinderen naar het gemeenschapshuis Den Hert en de kleuters en zesde leerjaar kunnen in het schoolgebouw blijven. 's Morgens en 's avonds centraliseren we iedereen in de schooltuin en 's middags komen we samen in de eetzaal. Er is speciaal een zebrapad aangelegd. Op de eerste schooldag legden we nog de laatste hand aan de toegankelijkheid van de containerklassen. Het zal een hele opgave worden om alles georganiseerd te krijgen maar met de steun van ons volledige team zal dit zeker lukken. Het oude schoolgebouw en het huis ernaast zijn volledig afgebroken. Onze speelplaats heeft momenteel meer weg van een oorlogsgebied. De ingang is verplaatst naar de zijpoort. Tegen september volgend jaar moet de vernieuwde school afgewerkt zijn. Het eerste hoogtepunt dit schooljaar is ongetwijfeld de kermis later deze maand. Ondanks de containers op het plein zullen de attracties er zeker staan. De kleuters verdienen hun gratis ritje op de draaimolen."





(GUS)