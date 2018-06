Gemeenteraad begint om 20 uur, Rode Duivels of niet 30 juni 2018

Maandagavond om 20 uur en geen seconde vroeger of later, op dat tijdstip begint de gemeenteraad in De Panne. Dat heeft burgemeester van De Panne Ann Vanheste (DAS) laten weten. Nochtans had schepen van Toerisme Bram Degrieck (Het Plan B) in een open brief gevraagd om de raad om 18 of 22 uur te plannen, zodat iedereen kon supporteren voor de Rode Duivels tijdens hun WK-match tegen Japan. "Er staan belangrijke dossiers op de agenda en het zou jammer zijn mochten er raadsleden ontbreken of minder geconcentreerd zijn vanwege de voetbalwedstrijd", schreef de schepen in zijn brief. Burgemeester Vanheste weigert echter het tijdstip van de gemeenteraad te veranderen. "We moeten onze verantwoordelijkheid nemen. Er komen twee sprekers en die afspraken kunnen we nu moeilijk nog verplaatsen. Ik verwacht van alle raadsleden dan ook honderd procent concentratie. Als ze liever naar het voetbal kijken, dan komen ze beter helemaal niet naar de gemeenteraad maandagavond. Er staan immers té belangrijke punten op de agenda gepland, zoals het bijvoorbeeld het ontwerp van het jukeboxmuseum en de voorstelling van een speelplein voor valide en mindervalide kinderen in de Veurnestraat." (GUS)