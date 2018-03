Gemeente wint zaak tweedeverblijven 07 maart 2018

02u47 0 De Panne De gemeente De Panne ontving meer dan 100 bezwaarschriften van eigenaars met een eigendom in de Duinhoekstraat 125, 127 en 129.

Die vonden dat de taks op tweedeverblijven onterecht moest betaald worden omdat hun verblijf in een gebied voor verblijfsrecreatie is gelegen. Er is nu een uitspraak geweest over één zaak en de vierde kamer van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen afdeling Brugge verklaarde de vordering ongegrond. Het gemeentebestuur heeft deze zaak dus gewonnen, maar dat was volgens raadslid Serge Van Damme (Visie 2020 & N-VA) voorbarig. "Er kan nog beroep aangetekend worden", meldde hij aan de gemeenteraad. "Bovendien waren er 800 bezwaarschriften waarvan een ruime honderd naar de rechtbank gingen." (GUS)