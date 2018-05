Gemeente vraagt veiligere fietspaden 19 mei 2018

02u24 0

In De Panne is het voor fietsers niet altijd even veilig. Daarom kroop het schepencollege in de pen en schreef het een brief naar het Agentschap Wegen en Verkeer, dat veel van die onveilige fietspaden beheert. "Het kruispunt van De Dijk met de Moeresteenweg is voor fietsers té gevaarlijk", weet burgemeester Ann Vanheste (DAS). "Nu vragen we een concrete oplossing aan AWV. Ook de slechte staat van het fietspad langs de Pannestraat is dringend aan herstelling toe. Het staat op de planning van 2020, maar dat moet vroeger kunnen." (GUS)