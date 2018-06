Gemeente lanceert digitale marktplaats 23 juni 2018

De gemeente De Panne stelt www.shoppingdepanne.be voor. Daarop staan nu negentien handelaars uit De Panne en Adinkerke die hun producten online verkopen. "Een digitale marktplaats dus", vat middenstandsschepen Arne Debaeke (DAS) samen. "De drempel naar een webshop is voor veel middenstanders hoog, vandaar dat wij het initiatief namen. De ondernemer betaalt maandelijks tussen de 20 tot 60 euro. In ruil regelt de firma Localtomorrow uit Gent alle praktische beslommeringen. De website staat open voor alle handelaars, ook horecazaken en logiesverstrekkers. Er zit een reserveringsmodule in. In de toekomst kunnen we dit project uitbreiden met een digitale klantenkaart of cadeaubon. Ik droom ook van een punt waar de gebruiker al zijn bestellingen op één plek kan afhalen. Een leverdienst aan huis regelen we nog niet, maar de handelaar kan dat wel zelf doen." De Panne kreeg van Europa 85.000 euro. (GUS)