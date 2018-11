Gemeente koopt tweede Beaufortwerk 09 november 2018

Nadat ze al 'De drie wijsneuzen' op het strand had aangekocht, spendeert De Panne nu nog eens 35.000 euro voor de aankoop van Beaufortkunstwerk 'Monument for Cervus Vitalis #2'. Het beeld van het damhert is van de hand van de Belgische kunstenaar Stief DeSmet en staat bij de Vijvers Markey. De gemeenteraad keurde de aankoop unaniem goed, maar de oppositie had wel kritiek over een ander kunstproject. "Waarom zijn de beelden op de rotonde in Adinkerke vervangen door strandcabines? De gemeenteraad heeft dat nooit goedgekeurd", vroeg Serge Van Damme (ACT!E). Het kunstwerk is stuk gereden en er is een dispuut met de kunstenaar over wie de herstelling zal betalen. Als tussenoplossing koos de gemeente voor strandcabines. Cultuurschepen Christophe Delrive (DAS) onderlijnde dat dit maar een tijdelijke oplossing is. (GUS)