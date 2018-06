Gemeente bestraft voor wateroverlast DWANGSOM ALS PROBLEEM AAN GARAGE NIET TIJDIG IS VERHOLPEN JELLE HOUWEN

20 juni 2018

02u47 0 De Panne De gemeente De Panne is veroordeeld, omdat er al meer dan 10 jaar water binnensijpelt in de ondergrondse parkeergarage aan het Canadezenplein. Als het probleem na 6 maanden niet opgelost is, wordt een dwangsom van 50 euro per dag opgelegd. Twee gedupeerden krijgen een fikse schadevergoeding.

De problemen op het Canadezenplein begonnen bij de make-over in 2005. Het plein werd toen heraangelegd en opnieuw beklinkerd boven de bestaande garage. Maar de overgangslijn van die garage naar het openbaar domein, de voeg daartussen, bleek niet waterdicht. En dus dringt er water via de betonnen spouwmuur binnen en zet het de garages geregeld onder water. Een tiental mede-eigenaars heeft last van het probleem, vooral in de gemeenschappelijke delen. "Er staat altijd water in de garage, of het nu zomer of winter is", klinkt het. "Je hebt er altijd natte voeten en fietsers moeten door een laagje water. Drie garages staan zelfs permanent onder, al 10 jaar. Er kan niks in gestockeerd worden en zelfs de auto staat er niet meer. Het is er vochtig en er kan schimmel ontstaan."





Geen verzoening

Drie jaar nadat de getergde mede-eigenaars van het VME Garagecomplex een advocaat raadpleegden, hebben ze nu hun gelijk gekregen in de burgerlijke rechtbank. In 2014 contacteerden ze meester Philippe Versyp die meteen een procedure startte. Er werd een eigen deskundige aangesteld die tot de conclusie kwam dat het probleem ontegensprekelijk bij slecht uitgevoerde werken van de gemeente ligt. Een verzoening bleef uit en er werd een rechtszaak aangespannen. De gemeente De Panne krijgt nu ongelijk en krijgt zes maanden de tijd om het euvel op te lossen. Talmt de gemeente langer, dan hangt haar een dwangsom van 50 euro per dag boven het hoofd. De herstelwerken worden geraamd op 75.930 euro.





Kwade wil

De mede-eigenaars van het VME Garagecomplex zijn tevreden met de uitspraak. Twee van hen krijgen zelfs een fikse schadevergoeding van meerdere duizenden euro's. "Dat bedrag bekomen de eigenaars wegens genotsderving", legt advocaat Philippe Versyp uit. "Ze kunnen immers al jaren hun garages niet meer gebruiken. Maar nog belangrijker is dat de rechter erkende dat de gemeente uit kwade wil handelde. Al jaren zijn wij immers vragende partij om het euvel te verhelpen. Maar de gemeente weigerde dat steeds. Dan drongen we zelfs aan om die voeg zélf te herstellen, maar dat weigerde De Panne. 'Er mag niet gewerkt worden op openbaar domein', klonk het. Kwade wil, zo heeft de rechter nu terecht geoordeeld." Burgemeester Ann Vanheste (sp.a) wil niet vooruitlopen. "Wij konden het vonnis zelf nog niet inzien en nemen dus nog standpunt in. En sowieso zal dat dan eerst besproken worden op de gemeenteraad", aldus Vanheste.