Geen strandcabines meer maar wel bloemen op rotonde bij afrit Adinkerke GUS

21 februari 2019

12u38 0 De Panne Medewerkers van de groendienst van De Panne zijn gestart met het opruimen van de rotonde bij de afrit in Adinkerke. De strandcabines en het water verdwijnen. In de plaats komen bloemen. Zo doet de gemeente zijn titel van bloemengemeente alle eer aan.

“De rotonde oogt niet fraai met een kapotte vijver vol autobanden en de rolcabines die daar niet op hun plaats staan”, vindt schepen van Openbare Werken Wim Janssens (ACT!E). “We hebben net opnieuw het maximum van drie bloemsymbolen gehaald tijdens de wedstrijd Groene Lente van de Vereniging Openbaar Groen. Daarenboven kregen we de titel van bijenvriendelijke gemeente. Om die onderscheidingen extra te onderlijnen hebben we besloten om van de rotonde in Adinkerke een bloemenoase te maken. We verwijderen de vijver en rolcabines. Centraal komen siergrassen met enkele grote plantvakken vol bloemrijke planten. Daarrond zullen onze medewerkers een onderhoudsvriendelijke en brede rand voorzien. Tegen de start van het nieuwe, toeristische seizoen moet de rotonde baden in het kleur.”