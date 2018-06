Geen rietjes op het strand 07 juni 2018

In navolging van Koksijds raadslid Frederic Devos (LB) hield ook Michèle Vandermeeren (ACT!E) in de gemeenteraad van De Panne een pleidooi voor het gebruik van biologisch, afbreekbare rietjes. Die zou de gemeente kunnen aankopen en verspreiden onder de stranduitbaters die nu al wegwerkplastiek bannen op hun terrassen. Milieuschepen Bram Degrieck (Het plan B) keurt het niet af maar is voorstander van duurzamere oplossingen zoals de invoering van statiegeld.





(GUS)