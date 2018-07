Geen opstootjes tijdens WK-match, wel inbeslagnames cannabis en knipmes 12 juli 2018

02u31 0

De uitzending op groot scherm dinsdagavond in de Sloepenlaan in De Panne, de halve finale tussen Frankrijk en de Rode Duivels, verliep zonder incidenten. De politie Westkust had extra manschappen ingezet en riep de hulp in van de Franse gendarmerie omdat het mogelijk tot opstootjes zou kunnen komen, al dan niet tussen Franse en Belgische supporters. Tijdens de match op vrijdagavond tegen Brazilië waren er namelijk tal van vechtpartijen tussen dronken supporters. Volgens de politiezone Westkust verliep de uitzending dinsdagavond wel zonder incidenten. Tijdens controles aan de ingang werd bij een supporter een hoeveelheid cannabis in beslag genomen. Bij een andere supporter nam de politie een knipmes in beslag. Telkens werden de nodige processen-verbaal opgesteld. (BBO)