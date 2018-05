Geen 'korting' voor veroordeelde inbrekers 11 mei 2018

Twee inbrekers uit De Panne zijn veroordeeld tot in totaal 27 maanden en 28 maanden cel. Jeremy V.D. en Steven D.D. stonden terecht voor verscheidene inbraken en diefstallen in De Panne en Adinkerke in juni 2016. Bij een inbraak in een nachtwinkel werden heel wat alcohol en sigaretten gestolen, antiek en koper verdwenen uit een onbewoond huis, en verder is ingebroken in een auto en in een appartement van een drugsdealer. Jeremy V.D. stond ook terecht voor weerspannigheid tegenover de politie. Hun advocaten vroegen om de dossiers te voegen en zo een straf uit te spreken, maar daar ging de rechter niet op in. "Het rechtssysteem is niet zoals een abonnement, waarbij je korting krijgt", motiveerde de rechter. Beide beklaagden, die meestal onder invloed van drugs handelden, liepen al celstraffen op in het verleden. Een tiental andere betrokkenen kregen tot 1 jaar cel of een werkstraf. (BBO)