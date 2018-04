Geen avondmarkt in juni en september 11 april 2018

De gemeente De Panne schrapt zijn avondmarkt in juni en september en laat enkel die in juli en augustus op de Leopold I-Esplanade doorgaan. Raadslid Sabine Van Der Maelen (CD&Vplus) pleitte voor een bevraging van de handelaars in de Zeelaan om na te gaan of er interesse is voor een avondmarkt in de Zeelaan want volgens haar is dat voor veel middenstanders een hoogdag. De gemeenteraad keurde voorlopig die op de Esplanade goed en checkt of het nog haalbaar is in juni in de Zeelaan. "Ik merk minder interesse bij handelaars en marktkramers voor een avondmarkt in de Zeelaan maar als er een draagvlak is, kan het zeker", reageert schepen van Toerisme Bram Degrieck (Onafhankelijk). (GUS)