Frauduleuze drankenhandelaars sloegen 1,8 miljoen euro accijnzen en BTW scheef Bart Boterman

25 januari 2019

12u12 0 De Panne De rechtbank in Veurne heeft een som van liefst 1,8 miljoen euro aan ontdoken accijnzen en BTW verbeurd verklaard ten aanzien van twee bedrijven uit De Panne en drie zaakvoerders. Ze verkochten jarenlang alcoholische dranken op de Britse zwarte markt zonder de juiste accijnzen en BTW te betalen. De drie zaakvoerders kregen celstraffen tot 2 jaar en moeten bovendien torenhoge boetes betalen.

Het gaat om de bedrijven Century Trading bvba en SA Trading bvba met maatschappelijke zetel in De Panne. Ze kochten alcoholische dranken aan op legale wijze en transporteerden die op illegale wijze via Calais naar Groot-Brittannië om op de zwarte markt te verkopen. Om de boekhouding op orde te houden, werden valse facturen opgemaakt waarbij het leek alsof de drank legaal in Frankrijk werd verkocht. Het gemiddelde accijnstarief voor een vrachtwagen bier in Frankrijk bedraagt ongeveer 3.000 euro, terwijl dat in Groot-Brittannië 21.500 euro is. Bij een vrachtwagen wijn is het verschil nog groter, namelijk 850 euro ten opzichte van 26.000 euro.

De Panne Criminele organisatie

Er werden dan wel accijnzen betaald in Frankrijk, maar dus veel minder dan in Groot-Brittannië het geval zou geweest zijn. Daarna werden de opbrengsten via allerlei constructies witgewassen. De rechter oordeelde dat de bedrijven en hun zaakvoerders zich schuldig maakten aan deelname aan een criminele organisatie, witwas, ontduiken van accijnzen en btw. Het onterechte vermogensvoordeel werd geschat op 1,8 miljoen euro.

De zaakvoerders zijn een man van Indiase origine, een vrouw van Poolse origine en een man van Iraanse origine. De rechter veroordeelde de twee mannen tot 2 jaar cel met de helft uitstel en 18.000 euro boete. De vrouw kreeg 18 maanden cel met de helft uitstel en een boete van 12.000 euro. Ook de bedrijven, die inmiddels failliet zijn verklaard bij de ondernemingsrechtbank, moeten ook nog elk 18.000 euro boete ophoesten. Het onderzoek startte in 2013 door verdachte transacties in bankkantoren in Veurne en De Panne.