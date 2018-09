Fransen betrapt met verboden wapens 07 september 2018

In de Duinhoekstraat werden twee Fransen woensdag om 16.30 uur gecontroleerd omdat ze zich verdacht gedroegen. Een man van 39 jaar bleek in het bezit van pepperspray, een matrak en een mes. Zijn 37-jarige kompaan had ook een bus pepperspray bij. De wapens werden in beslag genomen en de twee kregen een pv mee. (JHM)