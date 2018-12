Frans dievenkoppel steelt ‘halve vrachtwagen’ in Tropiflora JHM

14 december 2018

Een Frans koppel tekent verzet aan tegen de 6 maanden cel die ze gekregen hebben voor een resem diefstallen in de Tropiflora in Adinkerke. Eerder daagden ze niet op voor hun proces maat toen ze op 8 maart betrapt werden gaven ze de feiten wel toe. Toen werd onder hun kledij voor zo’n 280 euro aan gestolen spullen gevonden. Ze gaven toen ook toe op 24 en 26 februari langs te zijn gekomen en ook te hebben gestolen. Maar nu wijken ze daarvan af. “Het is gewoon onmogelijk dat ze dan alles gestolen hebben wat Tropiflora beweert”, sprak hun advocaat. “Zij hebben lijsten opgeteld en komen liefst aan 7 pagina’s! Als ze dat allemaal gestolen zouden hebben zouden ze met een halve vrachtwagen naar buiten zijn gereden. Het is schromelijk overdreven. Tropiflora schuift hen gewoon alles in de schoenen.” Het bedrijf eist nog steeds 1.167 euro van hen. De rechter oordeelt opnieuw op 11 januari.