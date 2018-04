Flats onbewoonbaar na brand, bewoner naar ziekenhuis 09 april 2018

02u42 0

Een bewoner van een flat langs de Koninklijke Baan in De Panne is gisteravond gewond geraakt bij een uitslaande keukenbrand.





Het gebouw met drie appartementen is tijdelijk onbewoonbaar verklaard, omdat het dak deels is ingestort.





Het vuur brak rond 18.30 uur uit in de keuken van de flat op de tweede verdieping. Aan de kant van het Koningsplein sloegen de vlammen toen al aan de achterzijde uit het dak. De korpsen van De Panne, Koksijde, Veurne en Oostduinkerke werden opgeroepen. Alle bewoners van het flatgebouw werden geëvacueerd en opgevangen in het rusthuis Sint-Bernardus, aan de overkant van de weg. Alleen de bewoner zelf moest naar het ziekenhuis, hij ademde te veel rook in. De oorzaak van de brand ligt bij de dampkap. De Koninklijke Baan bleef een hele avond afgesloten voor het verkeer. (JHM)