Flat onbewoonbaar na brand door achtergelaten laptop 05 november 2018

02u21 2

Een appartement op de Zeedijk in De Panne is vrijdagavond onbewoonbaar geraakt door een brand. De bewoners van de flat, die dienstdoet als tweede verblijf, waren op vakantie aan de kust en gingen omstreeks 20.45 uur een vermaakuitstap maken met vrienden. De man had bij hun vertrek zijn laptop op de zetel gezet om op te laden. Een van zijn buren belde de hulpdiensten op, toen hij een brandgeur gewaar werd. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat het appartement tijdelijk onbewoonbaar werd verklaard. De bewoners, mensen uit Vorst, moesten de nacht elders doorbrengen en kregen onderdak bij vrienden. (SDVO)