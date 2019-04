Festival aan Zee groener dan ooit door mobiele waterzuivering, herbruikbare bekers en carpoolen GUS

16 april 2019

07u55 0 De Panne Het laatste weekend van april staat het gratis Festival aan Zee op het strand van De Panne op het programma. “We trekken voluit de groene kaart”, zegt schepen van Natuur en Duurzaamheid Stéphane Buyens (ACT!E). “We zuiveren het afwaswater zodat we het kunnen hergebruiken om planten te besproeien en belonen chauffeurs die carpoolen.”

“Onder de noemer ‘Zelfs de bijen in De Panne vieren mee tijdens Festival aan Zee juichen we het zuiveren van water toe. We kunnen ermee onze bloemen besproeien zodat de bijen ervan kunnen smullen.” Hoe werkt het nu precies? “’Ecoz Mobile’ noemt het project”, verduidelijkt Wouter Igodt van Festival aan Zee. “Het rietveld leggen we aan in een verplaatsbare container. Die zetten we op het festivalterrein zelf bij de Mainstage tent. Zo staat ze dichter bij de mobiele wasstraat waar medewerkers de herbruikbare bekers afwassen. Dat water komt via buizen in het rietveld waar miljoenen bacteriën die op de wortels van de planten zitten het grote werk doen. Zij zorgen ervoor dat het afvalwater zuiver genoeg is om te hergebruiken en bovendien levert het geen vieze geuren op. Het zuiveringsproces duurt minimum zes uur. Het vervuilde water op de eerste festivaldag is dus al op de tweede helemaal proper. De maandag na het festival laten we de installatie nog even zijn werk doen.”

Carpoolen belonen

De organisatoren beperken dus de CO²-uitstoot omdat ze een deel van het watertransport uitsparen maar ook de festivalgangers zelf kunnen meehelpen. “We stimuleren het carpoolen”, vult persverantwoordelijke Sofie Pauwels aan. “Wie wilt meedoen, registreert zich op de website events.carpool.be/festivalaanzee. Ofwel bied je een rit aan ofwel zoek je een chauffeur. Als er een match is, krijg je een melding. Je kan dan onderling afspreken waar je opgehaald wilt worden of waar je iemand kan oppikken. Bij een match krijgt de gebruiker een voucher en daarmee mag hij gratis parkeren in de Kapellelaan, vlakbij het festival dus. We hebben daar vijftien plaatsen gereserveerd.” Net zoals vorig jaar worden er herbruikbare bekers gebruikt voor alle alcoholische dranken. Ook de sorteereilanden zullen terug op het strand staan met daarbij speciale ‘peukenbuizen’.

Mooie editie

“We starten begin volgende week met de opbouw van Festival aan Zee”, laat organisator Jeroen Verdonck weten. “Donderdag vindt namelijk al het BAD Festival plaats voor mensen met een beperking. Nieuw is Fu-Zee vrijdag 26 april voor iedereen die De Panne een warm hart toedraagt. De affiche voor zater- en zondag is helemaal vol. Ik kijk vooral uit naar de jeugdsensatie #LikeMe. Mensen reageren daar massaal op, op sociale media. Ook de Jeugd van Tegenwoordig wordt een topper. Het is het enige optreden dat ze aangekondigd hebben dit voorjaar. In de zomer staan ze nog maar één keer op een affiche en dat is op Pukkelpop.”

Toerismeschepen Cindy Verbrugge (N-VA) kijkt er al naar uit. “Net zoals de voorbije jaren besteden we naast het muzikale luik aandacht aan de randanimatie. We kunnen daarvoor rekenen op de medewerking van heel wat verenigingen en diensten. Ik denk maar aan het speeldorp op het strand dat opgebouwd wordt rond het thema ‘Race door de tijd’ gesjord door het team van onze Sea Scouts. Fu.ZEE op vrijdag 26 april vanaf 20 uur op het strand is helemaal nieuw. Het is een gezellige, familiale concertavond speciaal voor inwoners en tweedeverblijvers. Onder meer Wanthanee, afkomstig uit De Panne, die scoorde op de StuBru-wedstrijd ‘De Nieuwe Lichting’ zal er optreden.”

Info: www.festivalaanzee.be.