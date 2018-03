Fernand Vanderplancke (80) maakt trofee 09 maart 2018

Nog meer lokaal vakmanschap achter de schermen van de Driedaagse: de trofee is traditiegetrouw gecreëerd door Fernand Vanderplancke (80) uit Oostduinkerke. "Al meer dan twintig jaar maak ik dat kunstwerk. Ik probeer er altijd de kracht en het labeur van de renner in te stoppen. Ik haal er zelf enorm veel voldoening uit en op de dag van de koers kijk ik telkens met spanning uit naar wie mijn trofee in de lucht mag houden." Ook de trofee voor de winnaar van de Ronde van Vlaanderen is van de hand van Vanderplancke. (GUS)