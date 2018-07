Feest in de Dumontwijk 13 juli 2018

De belle-époquewijk Dumontwijk in De Panne is zaterdag vanaf 17 uur het decor voor de Dumontfeesten.





Theater, spel en acrobatie vieren hoogtij en tussendoor kan je je te goed doen aan spijs en drank. De toegang tot het gezellige evenement is gratis. Om 16 uur zaterdag nodigt Toerisme De Panne je ook uit om de laatste WK-wedstrijd van de Rode Duivels live te bekijken op groot scherm in de Sloepenlaan. Info: toerisme.depanne.be.





