Elf beklaagden na reeks inbraken 29 maart 2018

Op de rechtbank van Veurne stonden gisteren elf beklaagden terecht voor verschillende feiten van inbraken en diefstal in De Panne en Adinkerke in juni 2016. Het gaat onder meer om een inbraak in een nachtwinkel waar heel wat alcohol en sigaretten werden gestolen, de ontvreemding van tal van antiek en koper uit een onbewoond huis, de inbraak in een auto en de inbraak in een appartement van een drugsdealer, waar een Playstation, een dvd-speler en een zak met speed werden gestolen. Telkens waren veelplegers Jeremy. V. D. en Steven D.D., die in voorhechtenis zitten en in het verleden al tal van veroordelingen opliepen, betrokken bij de feiten samen met andere beklaagden. Naar eigen zeggen is drugs de grote boosdoener bij het plegen van de feiten. Het openbaar ministerie vroeg celstraffen van 30 maanden, 20 maanden, 16 maanden en een jaar. Vonnis 24 april.





(BBO)