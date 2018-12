Eindejaarstip: Maak een ritje met de kersttram GUS

21 december 2018

10u51 0 De Panne Op 26, 27, 28, 29 en 30 december kan je in De Panne een sfeervol verlichte kersttramrit maken naar Koksijde.

De vereniging TTO Noordzee herstelt historische tramstellen die tussen 1908 en 1985 reden aan de kust en in Gent. Die zie je in de Loskaai in De Panne. Aan die oude tramstelplaats vertrekt tijdens de kerstdagen een kersttram. Dat is om 15, 16, 17 en 18 uur. De kerstman zal er zijn en de tram baadt in sfeervolle lichtjes. Een unieke ervaring. Een tramritje kost drie euro, kinderen tot en met zes jaar mogen gratis mee. Info: www.ttonoordzee.be.