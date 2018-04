Eigenaars garages slepen gemeente voor rechter 24 april 2018

In de burgerlijke rechtbank werd gisteren de zaak gepleit waarbij de gemeente De Panne werd gedagvaard door enkele eigenaars van ondergrondse garages onder het Canadezenplein. Die kampen al meer dan tien jaar met waterinfiltraties na de heraanleg van het plein. De voeg tussen het garagecomplex en het plein werd niet gedicht, waardoor er water binnensijpelt. "De gemeente blijft erbij dat zij niet verantwoordelijk is, maar daarnaast verbiedt ze ook dat de eigenaars zelf een aannemer zoeken om de schade te herstellen. Dat is kafkaiaans. Wij vragen de rechter nu om toestemming te verlenen." Uitspraak op 4 juni. (JHM)