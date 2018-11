Eigenaar heeft gestolen oldtimer terug na joyride 26 november 2018

Matthias Beun uit De Panne is blij dat zijn oldtimer Citroën DS uit 1969 weer in zijn garage staat. Dieven gingen er dinsdagnacht mee aan de haal bij een inbraak in de ondergrondse garageboxen op de zeedijk in De Panne. "Misschien was het niet slim om de sleutels in een kastje te leggen, maar dat betekent nog niet dat men mijn auto moet stelen. Ik was echt aangeslagen toen ik mijn garage leeg aantrof", zegt Matthias, hotelmanager van Hotel Villa Select op de zeedijk.





De oldtimer werd een nacht later al teruggevonden. "Een inwoner van het Franse Duinkerke had de politie gebeld dat er een oldtimer in de straat stond met brandende lichten. Mijn wagen was gelukkig nog in goede staat. Vermoedelijk hebben de dieven mijn Citroën gebruikt voor een joyride", meent Matthias. En dus staat de auto sinds kort weer in zijn garage. "Maar nu wel meer achter slot en grendel", besluit Beun. (BBO)