Eerste hulp bij jeugdwerk GUS

18 februari 2019

11u25 0 De Panne Eerste hulp bij jeugdwerk, kortweg EHBJ, is een gratis vormingsweekend voor iedereen die zich inzet voor kinderen en jongeren. De jeugddienst van De Panne organiseert het voor de tweede keer in het weekend van 16 en 17 maart.

“We willen jongeren die zich inzetten voor jeugdwerk sterker maken door hen te laten proeven van verschillende workshops”, zegt jeugdschepen Cindy Verbrugge (N-VA). “De deelnemers kunnen zich inschrijven voor een heel weekend of enkel die workshop volgen die hen interesseren.” Vorig jaar deden 23 jongeren mee aan de eerste editie. Nieuw is dat het weekend volledig gratis is. Het vindt plaats op de terreinen van De Kwinte in de Sportlaan in De Panne. Op het programma staan onder meer sessies over de digitale leefwereld van jongeren, gekke kapsels, grimeren, actie tegen cyberpesten, hoe pak je pesten aan in zeven stappen, door de armoedebril, adhd en grote en avontuurlijke spelen. Met die bagage in de rugzak zullen de begeleiders volledig klaar zijn voor de toffe kampen die er aan komen. Inschrijven kan bij de jeugddienst op 058 42 21 94 of mail jeugd@depanne.be