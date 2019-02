Een ‘café’ waar je kan leuteren over het klimaat GUS

14 februari 2019

11u07 0 De Panne De tentoonstelling ‘Het rijk der tijden’ is geopend in het gemeentehuis in De Panne. Die is ingericht in een authentiek decor van een café. Bedoeling is dat de bezoekers blijven leuteren over het klimaat.

“Iedereen heeft de mond vol over het klimaat”, zegt Bruno Remaut van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid. “De donderdagse betogingen brengen duizenden jongeren op de been. We willen ook aan de Westkust het thema bespreekbaar houden. Daarom hebben we 100 cartoons uit de voorbije 50 jaar geselecteerd die over het klimaat gaan. Je zal versteld staan hoe lang cartoonisten die problemen al voorspellen. Stof genoeg om nadien een praatje over te maken met de andere bezoekers. De stoelen en tafels staan klaar. Er liggen ook spelletjes over het klimaat. Het café kan helaas niet altijd uitgebaat worden. We wilden vooral een gezellige plek creëren.” De tentoonstelling is tot 27 februari elke voormiddag van 9 tot 12 open, behalve op zondag. Vanaf 15 maart tot 31 mei verhuist het naar het provinciaal bezoekerscentrum Duinpanne in de Olmendreef in De Panne.