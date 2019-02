Edwin Eloy en Christine Vanloo sloten de deuren van hun succesvolle kapperszaak Coiffure Duo in De Panne Mensen plezieren is het liefste wat we doen GUS

13 februari 2019

18u42 0 De Panne “We haalden er het meeste plezier uit als de klant tevreden huiswaarts keerde.” Aan het woord zijn Edwin Eloy en zijn vrouw Christine Vanloo, beide 68 jaar, die liefst 48 jaar samen de kapperszaak Coiffure Duo in de Ollevierslaan in De Panne hebben gerund. Recent gingen ze op pensioen maar ze laten het kappersvak niet volledig los.

Edwin en Christine studeerden samen voor kapper in het toenmalige Vormingsinstituut (nu Syntra West red.) in Veurne. Tijdens een opendeur moesten ze voor een show bruid en bruidegom spelen. Ze namen die rol wel heel letterlijk want in datzelfde jaar werden ze een koppel en trouwden ze. Dat is nu 48 jaar geleden. “Ja 1971 was een jaar waarin ons leven helemaal veranderde”, lacht Edwin. “Op 1 september openden we onze zaak en het was meteen een schot in de roos. Tijdens de zomer was het zo druk dat we zelfs op maandag en zondagvoormiddag verder bleven werken. De taken waren netjes verdeeld. Ik knipte de haren en deed de permanenten. Christine was verantwoordelijk voor de kleuring en de opsteekkapsels. We koesteren vooral de familiale band die we met veel van onze klanten hadden. In vertrouwen konden ze bij ons terecht met hun grote en kleine zorgen. Er zijn zelfs een aantal mensen die speciaal naar de assistentiewoningen La Vigie in Koksijde komen waar we sinds kort elke vrijdag en zaterdagvoormiddag op afspraak als zelfstandige kappers aan de slag blijven. We kunnen het vak niet helemaal loslaten. Ons kapsalon in de Ollevierslaan is gesloten en gaat straks tegen de vlakte om plaats te maken voor een appartement.”

Creatief

Edwin was ook actief buiten het kapsalon. “Ik heb 22 jaar les gegeven aan toekomstige kapsters in het Vormingsinstituut. Die opleiding stopte jammer genoeg in de zomer van 2002. Daarnaast was ik jaren voorzitter van de kapperskring Westhoek die ondertussen is opgeslorpt door de provinciale vereniging West-Vlaamse kappers. Regelmatig organiseren we workshops en demonstraties. Vooral het sociale contact was voor mij belangrijk en ook de creatieve kant van ons beroep heeft me steeds kunnen boeien.” Voor Christine was het al van kindsaf een uitgemaakte zaak: ze zou kapster worden. “Ik herinner me nog dat ik met mijn poppen in bad ging, hun haren in de krulspelden deed en ze daarna mooi opmaakte. Mijn moeder was mijn eerste klant, later de buurvrouw en voor ik het wist rolde ik in het kappersvak. Op mijn veertiende al werkte ik met een leercontract. De opsteekkapsels waren mijn specialiteit. Nu kiezen de meeste bruidjes voor een simpel kapsel op de mooiste dag van hun leven maar dat was vroeger wel anders. De voiles waren een trend en daarmee moest ik rekening houden met mijn haarcreatie. Tegen de receptie ging die voile eraf en verscheen ik opnieuw ten tonele om het haar goed te leggen. Fantastische tijden waren dat. Ook tijdens de jaarlijkse opendeurdagen van Syntra West kon ik me volledig uitleven. Tot slot denk ik met een goed gevoel terug aan de revues van onder meer Kink Kank Hoorn waarvoor we de kapsels mochten verzorgen.”

Het koppel is actief in heel wat lokale verenigingen en blijft als zelfstandige anderhalve dag per week aan de slag in het kapsalon van La Vigie in Koksijde. Een afspraak maak je op 0477 31 54 35.