Eddy en Myriam laten hun restaurant Imperial in De Panne over aan hun zoon en schoondochter Restaurant blijft maar accent zal meer op evenementen en feesten liggen GUS

28 maart 2019

06u44 0 De Panne Op 1 mei gaan Eddy Voet (68) en Myriam Ryckman (66) van het gekende restaurant Imperial op de Esplanade in De Panne op pensioen. Hun zoon Sidney en zijn vrouw Els Holvoet, beide 40 jaar, nemen de zaak over. Sidney maakt er de uitvalsbasis van voor zijn bedrijf Flanders Eventmaker. “We geven Imperial een eigentijdse look met het accent op evenementen maar het restaurant blijft zeker”, vat Sidney het samen.

33 jaar geleden openden Eddy en Myriam hun restaurant Imperial. De naam verwijst naar het hotel Imperial van de familie Ryckman dat gevestigd was in de Zeelaan. “Het pand waarin we onze zaak inrichtten, was een nieuwbouw”, vertelt Eddy. “Zelf heb ik mijn opleiding genoten aan de hotelschool Ter Duinen in Koksijde. Myriam liep school in Spermalie in Brugge. Tien jaar heb ik gewerkt in het sterrenrestaurant Troopeird in Bellegem maar Myriam, die van De Panne afkomstig is, miste de zee. Een ster behalen met onze Imperial is nooit mijn ambitie geweest want ik wist hoeveel stress dat met zich meebracht. Dankzij onze sterke brigade hebben we een mooi stukje horecageschiedenis kunnen schrijven. Zo waren we 33 jaar geleden de eerste met een strandbar op een eigen stukje privé-strand. Daarnaast presenteren we niet enkel kunst op het bord maar ook aan de muur. Zondag openen we onze 91ste tentoonstelling met zeezichten van de Veurnse Rita Vansteenlandt. We blikken terug op een mooie periode met hier en daar een grappige anekdote. Zo hield een bedrijf gespecialiseerd in haarproducten een seminarie bij ons. Als verrassing rolden we een grote taart binnen waaruit niemand minder dan Eddy Wally sprong. In een mum van tijd deed hij alle kappers op de tafel dansen.”

Zoon en schoondochter

Eddy en Myriam hebben met Sidney en Symen twee zonen. “Symen is actief in de IT en heeft geen interesse in de horeca. Die is er wel bij Sidney en zijn vrouw Els die in Sint-Idesbald babyspeciaalzaak Bēbis runt. Vanaf 1 mei nemen ze onze zaak over. Ze zullen eerst een paar weken renovatiewerken uitvoeren”, geeft Eddy nog mee. Sidney zal van Imperial de uitvalsbasis maken voor zijn bedrijf Flanders Eventmaker dat hij al tien jaar runt. “Ik organiseer teambuildingactiviteiten, beurzen en allerlei evenementen. De zaak van mijn ouders heeft drie mooie vergaderzalen en een stuk strand waar we bijvoorbeeld een tent kunnen plaatsen bij grote events. Ook babyborrels en andere familiefeesten willen we er graag organiseren. We plannen begin mei inderdaad wat opfrissingswerken. De rookruimte van vroeger vormen we om tot een kids zone. ‘Samen beleven’ wordt onze leuze. Uiteraard behouden we de kreeftgerechten waarvoor Imperial zo bekend is maar we voegen er het concept van foodsharing aan toe. De zes werknemers houden we zeker in dienst.”

En Eddy besluit: “We zullen eind april in stilte afscheid nemen van onze zaak. Een groot afscheidsmoment plannen we niet. Wat ik daarna zal doen? Geen idee, we zien wel.” “Ik zal alvast meer tijd hebben om te tuinieren, fietsen en wandelen”, lacht Myriam. Wie nog wilt genieten van Imperial ‘oude stijl’ kan dat doen tot en met 28 april.