Echtpaar kan net brandende wagen verlaten 31 maart 2018

03u09 0 De Panne Een echtpaar afkomstig uit Calais beleefde gisterenmorgen de schrik van zijn leven toen ze rond 7 uur op de E40 reden nabij Adinkerke.

Er kwam een dikke rookpluim uit de motorkap van de Renault Megane van het koppel. De twee slaagden er nog in om veilig van de autosnelweg te rijden en hun rokende wagen te parkeren op de dichtstbijzijnde parking, die van een tabaksshop aan de Dijk in Adinkerke. Ze stapten uit en belden de brandweer, maar tegen dat deze aankwam, was het al te laat.





Defecte batterij

In geen tijd sloegen de vlammen vanuit het motorcompartiment over op de rest van het voertuig. De auto ging volledig in vlammen op. De brandweer had het vuur weliswaar meteen onder controle, maar de wagen is herleid tot schroot. Volgens de politie zou het vuur ontstaan zijn door een defecte batterij. (BBO)