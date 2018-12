Dronken vrouw laat auto achter op tramsporen, maar betaalt daar nu de prijs voor 4.800 euro boete en rijverbod van 105 dagen JHM

10 december 2018

14u14 0 De Panne Een vrouw uit Alveringem heeft een fikse boete van 4.800 euro gekregen, de helft met uitstel, voor haar dronken escapades op 19 februari. N.N. reed zich toen vast met haar wagen op de tramsporen aan de Koninklijke Baan in Adinkerke.

De vrouw had geen rijbewijs bij zich. Ze liet haar auto achter op de sporen en vertrok naar huis. Daar dronk ze nog iets vooraleer ze haar vader naar de plaats van het ongeval in Adinkerke stuurde. Later bleek dat ze dronken was: ze legde een ademtest van 2.67 promille af. Haar rijbewijs werd voor vijftien dagen ingetrokken. “Ze had die avond een discussie gehad met haar vriend met wie ze op restaurant had afgesproken”, sprak haar advocaat. “Daarbij had ze nogal wat gedronken, waardoor ze verkeerd reed, over een boordsteen denderde en zich vastreed op de tramsporen.” De vrouw zei dat ze sinds de feiten therapie volgt. Ze kreeg naast de geldboete ook een rijverbod van 105 dagen, waarvan 90 met uitstel, en moet een verkeerscursus volgen.