Dronken man wordt opgepakt op kerstmarkt en zet cel onder water Bart Boterman

24 december 2018

12u35 5 De Panne Een 29-jarige man uit De Panne zal zich een bezoek aan de kerstmarkt op zondagavond wellicht nog een tijdje beklagen. Hij moest een nacht in de politiecel doorbrengen. En ook daar maakte hij het nogal bont, want hij zette de politiecel onder water.

De twintiger werd zondagavond iets over 22 uur opgepakt op de kerstmarkt in De Panne. Hij was dronken en maakte amok, waarop de lastig gevallen bezoekers van de kerstmarkt de politie verwittigden. Volgens de politie Westkust gedroeg de man zich bij aankomst vrij rustig, maar begon hij zich hoe langer en hoe meer tegen de agenten te keren. Volgens het proces-verbaal ademde de man bovendien een ontegensprekelijke alcoholgeur uit.

Hij werd uiteindelijk bestuurlijk aangehouden om zijn roes uit te slapen in het cellencomplex van het nieuwe politiecommissariaat in de Ter Duinenlaan in Koksijde. De nacht leek er enigszins rustig verlopen, maar maandagmorgen diende politie er echter trekkers en dweilen bij te halen. In het nieuwe politiecommissariaat kunnen celgasten namelijk zelf drinkwater tappen en de man liet het kraantje de hele nacht open staan. Daardoor stond zijn cel onder water en had hij natte voeten. Of de kerstmarktbezoeker moedwillig het water liet lopen, is niet duidelijk.

Volgens zijn verklaringen herinnerde hij zich niets meer van de avond en nacht voordien. De man mocht deze morgen beschikken, maar kreeg wel een proces-verbaal voor dronkenschap en weerspannigheid.