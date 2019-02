Driedaagse Brugge/De Panne krijgt extra rit voor liefhebbers en gezinnen: ‘Plopsa Classic’ GUS

20 februari 2019

14u48 0 De Panne De Driedaagse Brugge/De Panne duurde vorig jaar maar twee dagen, dit jaar is dat opnieuw drie dagen. De tijdrit blijft geschrapt, maar in de plaats komt op 24 maart de Plopsa Classic, een wielerevenement voor sportfanaten én gezinnen. De Driedaagse zelf is op 27 en 28 maart. De Panne en Brugge betalen 33 procent extra nu de mannenwedstrijd op World Tour niveau wordt gereden.

De Panne betaalde vorig jaar 110.000 euro voor de aankomst en Brugge 80.000 euro voor de start. Die bedragen liggen nu 33 procent hoger. “Die afspraak heeft het vorige bestuur al vastgelegd”, reageert burgemeester van De Panne Bram Degrieck (Het Plan-b). “Het contract loopt dit jaar af. Dat we de Driedaagse zullen blijven steunen, staat vast. Maar hoe lang en hoe veel, zal deel uitmaken van de onderhandelingen. Met de gemeente willen we van het wielergebeuren alvast opnieuw een echt volksfeest maken. De Pannenaar moet massaal naar buiten komen om zijn koers te beleven. Het familie-aspect dat de organisatie er voor het eerst aan toevoegt, juichen we dan ook toe.” Ook de Brugse sportschepen Franky Demon (CD&V) is blij. “Dat Brugge de start van de Ronde van Vlaanderen verloor, was zuur, maar met de elfstedenronde en de Driedaagse hebben we twee mooie alternatieven. Door de promotie naar World Tour komen er niet vijf, maar vijftien wereldploegen aan de start. ’t Zand wordt de plek waar die wielerkaravaan zal staan pronken.”

Plopsa Classic

Nieuw is dus de Plopsa Classic op 24 maart. “De start en aankomst zijn in Plopsaland De Panne”, zegt persverantwoordelijke Johan Van Hecke. “Deelnemers zullen kunnen kiezen uit 20, 67, 100 en 140 kilometer. Het langste traject gaat naar Heuvelland met vijf hellingen en door De Moeren. De deelnemers zullen zeker het Driedaagse-gevoel in de benen hebben. Familie die liever supportert, kan in Plopsaland genieten van een ontbijt en zich daarna uitleven in Plopsaqua en Mayaland. Het pretpark zal dan nog niet open zijn.”

Tussen de kermiskramen

Chris Van Cleven is opnieuw veiligheidscoördinator en parcoursbouwer. “De mannen rijden hun wedstrijd op 27 maart. Op hun programma staat een omloop van 200 kilometer, met 7,1 kilometer kasseistroken en vijf hellingen. Nieuw is de kasseistrook bij Ichtegem. Nu het Marktplein in De Panne is heraangelegd, hebben we dat mee in het traject opgenomen en de renners zullen zelfs tussen de kermiskramen rijden. Ook de Grote Markt in Veurne maakt deel uit van de omloop. Daar wordt de wedstrijd op groot scherm uitgezonden.”

Onder ‘t Zand

“De Lotto Women’s Classic op 28 maart is zoals vorig jaar uitgestippeld langs de kust. Bijzonder is het stuk dat onder ’t Zand loopt. Hun parcours is 134 kilometer met 2,4 kilometer kasseistroken. Om het nog veiliger te maken, zullen we bij de heren tien en bij de dames vier kruispunten met nadars afzetten, zodat ze geen hoek kunnen afsteken ten nadele van de supporters die daar op het voetpad staan.”

Vorig jaar schrapte Koksijde al zijn subsidie van 70.000 euro en ook dit jaar steunt de gemeente de Driedaagse niet. “We hebben onderhandeld, maar hebben er begrip voor dat Koksijde kiest voor een andere organisatie. Toch blijft onze deur open staan”, zegt voorzitter Bruno Dequeecker van De Panne Sportief daarover.

De trofee

En de winnaar van de AG Driedaagse mag zoals elk jaar de trofee van de Koksijdse kunstenaar Fernand Vanderplancke in de lucht steken. “Ik heb er een viertal maand aan gewerkt. Vorig jaar maakte ik nog een andere exemplaar voor de mannen en vrouwen maar dit jaar geen emancipatie meer en beide dezelfde trofee”, lacht Fernand, die ook nog steeds de trofee maakt voor de winnaar van de Ronde van Vlaanderen.

Info: www.agdriedaagse.be.