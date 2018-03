Drie ongevallen op zelfde plek 06 maart 2018

Aan de Dijk in Adinkerke zijn gistermorgen rond 6.30 uur drie ongevallen op exact dezelfde plaats gebeurd. De boosdoener was het gladde wegdek. Een auto begon te slippen en belandde tegen een paal. Niet veel later mispakte een bestuurder zich bij het bruusk remmen voor het ongeval en schoof tegen het eerder gecrashte voertuig. Kort daarop schoof nog een wagen tegen de twee andere. Niemand raakte gewond, maar alle wagens werden getakeld en de politie liet meteen strooizout aanvoeren via de gemeentelijke diensten. (BBO)