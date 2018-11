Drank en voeding buitgemaakt uit kelders flatgebouw 07 november 2018

02u25 1

De politie is maandag rond 17.30 uur verwittigd over een reeks inbraken in de kelder van een appartementsgebouw in de Duinkerkelaan in De Panne. Er werden deuren van keldercompartimenten opengebroken.





De dief kon voedingswaren, flessen drank en enkele werktuigen buitmaken. Toen de diefstallen werden opgemerkt, was de dader al gaan lopen. Er is een onderzoek opgestart. (BBO)