Dokter onderzoekt letsels gezin na overval 24 maart 2018

Een dokter moet van de strafrechter in Veurne onderzoeken hoeveel blijvende psychische schade en trauma een gezin heeft overgehouden aan een bijzonder gewelddadige overval en strafexpeditie.





Op 23 maart 2014 drongen vader en zonen R. het appartement binnen van een gezin in De Panne, waar een vader, een moeder en hun 8-jarige zoon woonden. Beide mannen woonden al jaren in onvrede boven elkaar in het blok en de Franstalige vader besloot een strafexpeditie op te zetten. Enkele dagen voor de overval waarschuwde hij zelfs het zoontje van de man: "Je papa zal doodgaan", grijnsde hij. Die dag stampten de drie mannen de deur van de flat van het appartement in en grepen de jongen vast. "Nu moet je eens goed kijken wat er met je ouders zal gebeuren", schreeuwden ze. De doodsbange jongen moest vervolgens minutenlang toekijken hoe zijn vader tientallen klappen kreeg, tot zijn hoofd blauw zag en hij bloedde. Ook de moeder deelde in de klappen. De strafrechter stelde daarom een dokter aan die de grootte van het trauma en de blijvende ongeschiktheid moet onderzoeken. (JHM)