Doe zondag mee aan de eerste editie van de Plopsa Classic GUS

19 maart 2019

14u13 0 De Panne Het belooft een droge zondag te worden. Ideaal fietsweer dus. Tijd om je in te schrijven voor de allereerste editie van Plopsa Classic georganiseerd door het team dat achter de AG Driedaagse Brugge-De Panne zit.

“We willen ook families en wielertoeristen laten proeven van het parcours dat de renners afwerken tijdens onze AG Driedaagse Brugge – De Panne”, verduidelijkt persverantwoordelijke Johan Van Hecke. “In Plopsaland De Panne vonden we onze partner voor de Plopsa Classic zondag. We starten op het Dorpsplein in het pretpark Plopsaland. Als extra blikvanger zullen de deelnemers een kleine toer door een deel van het park maken onder begeleiding van een aantal Studio 100-figuren. Daarna gaat het van Adinkerke naar Veurne en vervolgens richting Vleteren, Langemark-Poelkapelle, Ieper en Heuvelland met de beklimming van de Kemmel- , Rode- , Vidaigne- en Sulferberg. In Reningelst plannen we onze eerste bevoorrading. Wie voor het langste traject heeft gekozen, rijdt nog door naar de windrijke De Moeren om daarna in Roesbrugge van een tweede pitstop te genieten. De deelnemers komen terug aan in het pretpark. Met hun ticket kunnen ze zondag nog een plons in Plopsaqua wagen.”

Wie kiest voor de 20 kilometer in en rond De Panne en Veurne kan zondag starten tussen 9 en 12 uur. De start voor de 65, 100 en 140 kilometer is tussen 7.30 en 10 uur. Vooraf inschrijven mag maar hoeft niet. Je mag ook de dag zelf nog meedoen. Wie wil ontbijten in Mayland voor 9,99 euro moet zich wel vooraf inschrijven. Deelnameprijs voor de 67, 100 en 140 kilometer is 12,5 euro en voor de familietocht 9,99 euro.

De Plopsa Classic is gepland net voor de AG Driedaagse die op 27 en 28 maart op de kalender staat. Zowel de mannen- als vrouwenwedstrijd hebben het label WorldTour. Beide races starten in Brugge en eindigen in De Panne.

Inschrijven voor de Plopsa Classic kan via www.driedaagse.be.