Dodelijk slachtoffer van vluchtmisdrijf wordt maandag begraven JHM

09 maart 2019

De afscheidsplechtigheid van de 44-jarige Samira Chebbah die vorige zondagochtend om het leven kwam na een verkeersongeval met haar bromfiets is aanstaande maandag. De uitvaart gaat door om 10.30 uur in de O.L. Vrouwekerk in de Zeelaan in De Panne. De moeder van twee kinderen kwam om het leven nadat ze in de vroege ochtend een val maakte met haar bromfiets in de Duinkerkelaan. De vrouw werd nadien overreden door het voertuig van een 32-jarige dame die nadien vluchtmisdrijf pleegde. Omdat het lichaam van Samira pas na enkele dagen vrijgegeven werd duurde het iets langer eer de familie de formaliteiten van de afscheidsplechtigheid kon regelen.