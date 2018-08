Dochter trekt de lijst, moeder duwt FAMILIE VANHESTE GEPOKT EN GEMAZELD IN DE POLITIEK PAUL BRUNEEL

14 augustus 2018

02u30 0 De Panne Moeder en dochter Jacqueline Vanheste-Clauw (69) en Ann Vanheste (49) staan samen op Lijst van de Burgemeester. Jacqueline duwt de lijst, dochter en huidig burgemeester Ann is lijsttrekker. De familie is gepokt en gemazeld in de politiek. Anns vader Willy was jarenlang burgemeester.

Het komt wel vaker voor dat moeder en dochter op dezelfde lijst staan voor gemeenteraadsverkiezingen, maar het is toch uitzonderlijk dat de dochter lijsttrekker is en de moeder lijstduwer. In De Panne is Ann Vanheste (49) trekker van de Lijst van de Burgemeester, haar moeder Jacqueline Vanheste-Clauw (69) duwt de lijst. Vorige keer was Jacqueline ook al kandidaat, zij het dan helemaal onverwacht, maar deze keer wil ze er echt voor gaan. "Politiek is ons niet vreemd, want mijn man Willy was een gedreven politicus en jaren burgemeester van De Panne", begint Jacqueline haar verhaal.





648 voorkeurstemmen

"Het was de vorige keer niet mijn bedoeling om mij kandidaat te stellen voor de verkiezingen, maar ze hadden toen nog iemand om de negentiende stek in te vullen. Mijn dochter belde me op en dan zeg je natuurlijk ja. Ik kreeg 648 voorkeurstemmen en kon schepen worden, maar dat kon niet omdat mijn dochter Ann burgemeester werd. Maar ik had de smaak echter wel te pakken en verdiende daarna mijn sporen als voorzitter en ondervoorzitter bij de vzw toerisme. Ik hoop dat ik de komende legislatuur kan verder bouwen op wat ik de jongste zes jaar mee heb gerealiseerd." Voor Ann was het evident dat haar moeder opnieuw op de lijst zou staan. "Zij heeft mij dit keer ook gebeld" lacht Jacqueline. "Niet om te vragen of ik opnieuw op de lijst wilde staan, maar om me mee te delen dat ik lijstduwer was."





Politieke discussies waren ten huize Vanheste schering en inslag. "Wij spraken thuis veel over politiek en zo raakten ook ik en mijn moeder geïnteresseerd", zegt Ann. "Het is wel leuk dat mijn moeder nu mee het werk van mijn vader helpt verderzetten. Het was voor mij in 2013 allemaal nieuw, ik had nog nooit in de gemeenteraad gezeteld, laat staan burgemeester geweest. Ook het schepencollege was nieuw. We zijn er echter voor gegaan en we zijn er in geslaagd om de touwtjes goed in handen te houden."





Gedachten uitwisselen

In de vergaderingen zijn moeder en dochter collega's, maar uiteraard spreken ze ook met zijn tweetjes over politiek en wisselen ze gedachten en goede raad uit. De lijst DAS komt nu op met CD&VPlus, de huidige coalitiepartner onder de Lijst van de Burgemeester. De ambitie is groot. "En natuurlijk wil mijn dochter opnieuw burgemeester worden", lacht Jacqueline. En is er al opvolging? De dochter van Ann, Laura (24), staat voorlopig niet te popelen om in de voetsporen van haar moeder en grootmoeder te stappen, maar bij de Vanhestes weet je nooit.