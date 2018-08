Dit weekend allemaal circus wat de klok slaat 17 augustus 2018

De Panne zet dit weekend het circus centraal. In het gemeentehuis kan je een unieke collectie nostalgische circusaffiches bekijken. Het zijn stuk voor stuk kunstwerken op zich. Uiteraard kan je ook genieten van een echt circus. Circus Barones slaat zijn tent op aan de Leopold I-Esplanade. Vandaag en morgen zijn er shows om 18 uur en zondag is er een opvoering om 16 uur. Een ticket bestel je bij de toeristische dienst van De Panne. De prijs varieert van 15 tot 25 euro, afhankelijk van de plaats in de tent. Vandaag is er nog meer circusplezier te beleven. Naast de avondvoorstelling van Circus Barones zijn er nog talrijke andere opvoeringen. Om 14 uur verzorgt clown Wichita een interactieve voorstelling met magie, dieren, zang en dans. Om 16 uur kan je zelf de acrobaat uithangen tijdens een workshop. Je leert acrobalanceertrucs. Ervaring is niet nodig. Om 22 uur tot slot staat de luchtacrobatieshow 'Nuptial Ropes' op het programma. Een vuurwerk zorgt voor een passend einde. Plaats van afspraak is de Esplanade. Info: 058/42.18.18. (GUS)