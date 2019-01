Dief steelt... 6 grote rollen wc-papier op Zeedijk JHM

05 januari 2019

11u52 0

Op de Zeedijk in De Panne werd vrijdagavond een vreemde diefstal opgemerkt. In de openbare toiletten onder de Zeedijk is iemand er aan de haal gegaan met 6 grote rollen wc-papier. Die zaten nochtans vast in de dispenser in het toilet maar de dief slaagde erin die dispenser open te breken zonder schade aan te richten. De dief is spoorloos.