Dertiger gearresteerd na diefstallen op camping 06 juli 2018

02u33 0

Op camping Greenpark in de Veurnestraat is woensdag iets voor 18 uur een dief betrapt. De politie kon de 37-jarige man uit Bergen arresteren. De man had een bal, een duikmasker, een uurwerk, schoenen en voedingswaren uit tenten gestolen. Op het commissariaat gaf hij de feiten toe. Na een nachtje cel en het opstellen van een pv mocht hij beschikken. (BBO)