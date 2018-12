De Panne zoekt lokaal talent voor Festival aan Zee GUS

09u43 0 De Panne Op 27 en 28 april volgend jaar vindt de vijftiende editie van het Festival aan Zee op het strand in De Panne plaats. Voor zijn Belfius Beach Boutique zoekt de organisatie lokaal talent.

Toerisme De Panne en vzw Festival Dranouter zetten samen met de jeugddienst van De Panne preselecties op het getouw. Wie live muziek speelt of een dj-project heeft, kan zich tot en met 16 december online inschrijven via www.vi.be. Een jury zal dan uit die inzendingen een paar acts kiezen die mogen meedoen aan de voorrondes op 1 en 22 februari in jeugdhuis De Planke in De Panne. Acht bands of soloartiesten en vier dj’s zullen uiteindelijk mogen optredens tijdens het Festival aan Zee. Wie er op de affiche zal staan van dat evenement is nog niet bekend maar dat het gratis blijft, ligt wel al vast. Festival aan Zee is een mix van kinderanimatie, straattheater en uiteraard optredens van gekende namen. Dit jaar waren dat bijvoorbeeld Regi, Bart Peeters, Milo Meskens en Emma Bale.