De Panne neemt nieuwe advocaat in zaak ondergelopen garages Canadezenplein 26 juli 2018

De beroepsprocedure in de zaak van de ondergelopen garages onder het Canadezenplein van De Panne is intussen verstreken.

Halfweg juni besliste de burgerlijke rechter dat de gemeente wel verantwoordelijk is voor de waterinsijpeling die de garages al tien jaar teistert. Die problemen ontstonden toen het plein door de gemeente heraangelegd werd maar een overgangsvoeg tussen de garages en het plein niet voldoende waterdicht werd gemaakte. Daardoor zijn twee garages intussen permanent onbruikbaar.





Dwangsom

De gemeente moet twee gedupeerden een fikse schadevergoeding betalen én binnen de 6 maanden het euvel oplossen. Anders riskeren ze een dwangsom van 50 euro per dag. De gemeente diende geen beroep in, maar dat betekent niet dat ze akkoord gaan. "We hebben een andere advocaat onder de arm genomen die het ganse dossier zal bekijken en ons zal adviseren", zegt burgemeester Ann Vanheste. "We hebben lang moeten wachten eer we het vonnis konden inkijken en daarom konden we niet tijdig een standpunt innemen. De opgelegde dwangsom geldt pas over een aantal maanden dus hebben we nog even tijd om ons te beraadslagen."





75.930 euro

Het lijkt er dus op dat de mede-eigenaars van het VME Garagecomplex nog niet meteen een oplossing aangeboden krijgt. Momenteel is er uiteraard geen sprake van water in de garages met deze droogte.





De herstelwerken werden geraamd op 75.930 euro. (JHM)