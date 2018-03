De Nachtegaal heet nu Duinpanne 30 maart 2018

Het provinciaal bezoekerscentrum De Nachtegaal in De Panne heet voortaan Duinpanne, verwijzend naar zijn ligging in het duinlandschap. Het centrum is momenteel gesloten door verbouwingswerken. De huidige inkomzone zal dienst doen als open tentoonstellingsruimte met infobalie, shop en de toog van de cafetaria. De voorgevel met glazen wand geeft direct zicht op de achterliggende ruimte. Met een hellend vlak wordt het centrum ook toegankelijker. Vanaf 1 juli wordt er een pop-upbar met beperkt onthaal voorzien in de tuin. In oktober opent het vernieuwde bezoekerscentrum. In de tentoonstelling zal de kustnatuur centraal staan. De provincie investeert ruim een half miljoen euro in het centrum Duinpanne. (GUS)