De Lijn veroordeeld voor gebroken arm TRAMBESTUURDER RIJDT WEG NADAT VROUW (72) KLEM RAAKT TUSSEN DEUR JELLE HOUWEN

06 juli 2018

02u32 0 De Panne Pas nu krijgt Liliane Vanoirbeek (72) uit Tongeren gerechtigheid. 2,5 jaar geleden raakte ze in De Panne met haar arm gekneld tussen een tramdeur van De Lijn. De chauffeur opende de deur, maar reed dan gewoon verder en liet Liliane achter met een gebroken arm. De Lijn moet haar nu een schadevergoeding betalen.

Op 16 maart 2016 waren Liliane Vanoirbeek (72) en haar man Jacques Dhondt (73) uit Tongeren onderweg naar hun tweede verblijf in De Panne. Ze stapten achteraan uit, maar tramchauffeur B.P. sloot de deuren te vroeg, waardoor Liliane met haar arm klemzat. De vrouw schreeuwde het uit van de pijn. De chauffeur deed deur open maar reed daarna gewoon weg. Liliane en Jacques stuurden De Lijn meteen een brief. Pas twee maanden later antwoordde de vervoersmaatschappij dat 'de chauffeur niets had opgemerkt en er geen getuigen waren'. Van een schadevergoeding kon dus geen sprake zijn. Daarop diende het koppel klacht in en de burgerlijke rechter gaf hen nu overschot van gelijk.





"De trambestuurder liet hen aan hun lot over", aldus de advocaat van Liliane en Jacques. "Het was voor hem blijkbaar belangrijker om op tijd bij de volgende halte te zijn dan zich bezig te houden met het lot van een bejaard koppel. De verklaring van De Lijn dat de chauffeur het niet zou gezien hebben, gelooft de rechter niet. De vrouw slaakte een verschrikkelijke schreeuw."





Medische kosten

De rechter zelf was ook bikkelhard voor vervoersmaatschappij De Lijn. "Zij hebben wel vaker klachten over dergelijke gevallen, maar doen er manifest alles aan om hun aansprakelijkheid te vermijden." De Lijn werd veroordeeld tot een euro symbolische schadevergoeding en zal moeten opdraaien voor de medische kosten van Liliane.





"We zijn blij dat we onze argumenten nog op tafel hebben kunnen leggen", zegt Jacques. "Het was duidelijk dat De Lijn in de fout was gegaan, maar bewijzen is moeilijk. Het is ons uiteindelijk toch gelukt en daar zijn we blij om. Liliane werd na het ongeval geopereerd en zat lange tijd in het gips. Daarna moest ze nog vaak naar de kinesist. Ze is nu goed genezen, maar heeft af en toe nog last. Ze moet oppassen als ze bepaalde dingen wil optillen."





Vervoersmaatschappij De Lijn zelf reageert kort: "Onze juridische dienst zal het vonnis bestuderen en verdere stappen ondernemen."