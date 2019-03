De Jeugd van Tegenwoordig, Paul Michiels en Clement Peerens Explosition ook op Festival aan Zee GUS

11 maart 2019

10u28 0 De Panne Het gratis strandfestival Festival aan Zee op 27 en 28 april in De Panne belooft een topper te worden. De laatste lading namen die de organisatie bekendmaakt, bevat één primeur. De Jeugd van Tegenwoordig speelt in De Panne zijn enige, Belgische voorjaarsfestival.

De Jeugd van Tegenwoordig is de headliner op zaterdag 27 april. Hun eerste hit ‘Watskeburt?!’ dateert al van 2004. Nummers als ‘Sterrenstof’ en ‘Get Spanish’ volgden. Paul Michiels neemt je in De Panne mee in zijn rijke muzikale oeuvre. Een knipoog naar Soulsister zal hij zeker maken. En dan zijn er nog de ambiancemakers van de Clement Peerens Explosition. Wie herinnert hun legendarische ‘Vinde gij mijn gat’ en ‘Boormachien’ niet? Omdat Het Kan Soundsystem en Ambrazar maken de affiche van het tweedaagse festival compleet. Check snel www.festivalaanzee.be voor de volledige line-up.