Daarom draaide schepen Wim Janssens met zijn duimen op het podium van de Driedaagse Brugge-De Panne GUS

28 maart 2019

Wie gisteren naar de prijsuitreiking van de AG Driedaagse Brugge-De Panne keek, zag schepen Wim Janssens van De Panne meermaals met zijn duimen draaien. Daar was een goede reden voor, en vanavond zal hij dat opnieuw doen.

“Ik had mijn twee zonen Vic (12) en Arne (10) beloofd dat als ik op tv zou komen ik een geheim teken zou doen met mijn handen. Ik deed een interpretatie van de legendarische sketch van André Van Duin waarin hij een race-eend nabootste. Onder meer door die wielerwedstrijd zat mijn agenda propvol waardoor ik mijn kinderen nauwelijks heb gezien vandaar dit gebaar als teken dat ik wel aan hen denk. Staan zwaaien lag wat moeilijk, maar de draaiende duimen waren duidelijk genoeg. Na de uitzending kreeg ik talrijke berichtjes van vrienden die zich afvroegen wat er met me aan de hand was. Vandaag rijden de vrouwen hun wedstrijd en ik zal mijn belofte ook dan weer nakomen.”