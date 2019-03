Contract afgesloten op naam van slachtoffer: deurwaarder komt ‘achterstallige betalingen’ innen BBO

04 maart 2019

19u53 0 De Panne Een man uit De Panne is het slachtoffer van oplichting geworden nadat iemand op zijn naam en met een vervalste handtekening een contract afsloot bij telecombedrijf Scarlet. Intussen kreeg de man al een deurwaarder over de vloer om achterstallige betalingen te innen. Hij deed aangifte bij de politie.

Het contract werd al in 2016 afgesloten en sindsdien krijgt de man telkens facturen in de bus, hoewel hij geen gebruik maakt van de diensten van het telecombedrijf. Hij weigerde steevast te betalen, maar omdat hij contract op zijn naam staat blijft het telecombedrijf facturen en aanmaningen sturen. Recent kreeg hij zelfs een deurwaarder over de vloer. Het slachtoffer besloot daarop aangifte te doen bij de politie Westkust. Die is nu een onderzoek gestart.